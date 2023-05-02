Бломстедть Александр Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бломстедть
- Имя
- Александр
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 05 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37746. БЛОМСТЕДТЬ, АЛЕКСАНДРЪ АЛЕксѣевъ. Мщ. г. Везенберга, 36 л., рд. въ г. Гельсингфорсѣ; — СПБ. Ст. М. С. 20 уч. (въ 3 р.), 169 и 2 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 5 Февр. 905. | 901 82938 169 М. | 99 58616 169 М.
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