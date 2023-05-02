Харламов Петр
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харламов
- Имя
- Петр
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7803. ХАРЛАМОВ, ПЕТР, 65 л., Гр. Холмск, у., Каменск. в., д. Мамонова,; Н. С. 6 уч. Холмск. у., Кража, лиш. св. 1½ г., по амнист. от 7 нояб. 919 г. от нак. освоб.
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