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Орлов Александр Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Орлов
Имя
Александр
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
17 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
27344. ОРЛОВ, АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, 20 л. Гр. Зубцовск. у., Щеколдинск. в., д. Холма; — Н. С. Сущевско-Мариинск. р. Мариинск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 17 февр. 920. | 919 5334 Кража.

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