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Митрофанова Елизавета Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Митрофанова
Имя
Елизавета
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
16 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
26718. МИТРОФАНОВА, ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА, 57 л. Гр. Московск. г.; — Н. С. М. Ч. К. Спекуляция, пр. р. 6 м. Исп. 16 июля 920.

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