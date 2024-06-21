Богданов Никита Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Никита
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 20 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130140. БОГДАНОВЪ, НИКИТА СТЕПАНОВЪ. К. изъ сс.-п. Ишимск. у., Долговск. в., д. Волчьей, 64 л., рд. въ г. Псковѣ; — М. С. 2 уч. Ялуторов. у., 169 и 6 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 20 Авг. 909.
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