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Гуляева Анна Михайлова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гуляева
Имя
Анна
Отчество
Михайлова
Дата исполнения приговора
20 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
Источник
Скан
Оригинальная запись
46341. ГУЛЯЕВА, АННА МИХАЙЛОВА. К. Щигров. у., Никольск. в., д. Маховой, 19 л.; — 3. Н. 6 уч. Бахмутск. у., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 20 Іюня 905.

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