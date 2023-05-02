Август Карл Янович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Август
- Имя
- Карл
- Отчество
- Янович
- Дата исполнения приговора
- 12 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 22. АВГУСТ, КАРЛ ЯНОВИЧ, 23 л. Гр.; — Моск. Ревтриб. Кража, лиш. св. 15 л. Исп. 12 авг. 919.
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