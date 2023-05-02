Петровский Федор Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петровский
- Имя
- Федор
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 27 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44041. ПЕТРОВСКІЙ, ФЕДОРЪ ФЕДоровъ. Сс.-посел. Балаган. у., Осинск. в., с. Верхне-Идинскаго, 36 л., рд. Вилен. г., въ п. Родошковичахъ; — Иркутск. О. С., § ІІ, 4 п. 445 У. о сс., каторж. раб. 3 г. Исп. 27 Марта 907. | 902 76571 1630 У. | 94 66862 169 М. | 99 101652 312 У. | 90 43812 169 М. | 98 45330 172 М.
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