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Борисевич Антон Францев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Борисевич
Имя
Антон
Отчество
Францев
Дата исполнения приговора
__ сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
130225. борисевичъ, Антонъ францевъ. Мщ. г. Ковны, 19 л., рд. въ гм. Кражаимысѣ, Красносельск. в., Ковенск. у.; — У. Чл. О. С. по 2 уч. Ковенск. у., 4 п. 13, 169, 1 л. 170¹ и 172 М., тюр. 4 м. Исп. и Сент. 909.

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