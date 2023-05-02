Борисевич Антон Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисевич
- Имя
- Антон
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- __ сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130225. борисевичъ, Антонъ францевъ. Мщ. г. Ковны, 19 л., рд. въ гм. Кражаимысѣ, Красносельск. в., Ковенск. у.; — У. Чл. О. С. по 2 уч. Ковенск. у., 4 п. 13, 169, 1 л. 170¹ и 172 М., тюр. 4 м. Исп. и Сент. 909.
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