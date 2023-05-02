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Ивановский Михаил Леонтьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ивановский
Имя
Михаил
Отчество
Леонтьев
Дата исполнения приговора
23 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
46973. ИВАНОВСКІЙ, МИХАИЛЪ ЛЕонтьевъ. К. Никольск. у., Бобровско-Захаровск. в., д. Клѣпикова, 46 л.; — 3. Н. 6 уч. Никольск. у., 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 23 Мая 905.

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