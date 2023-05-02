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Ефремов Павел Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефремов
Имя
Павел
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
07 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
Источник
Скан
Оригинальная запись
46729. ЕФРЕМОВЪ, ПАВЕЛЪ АЛЕКСАНдровъ. Каз. хут. Иванкова, Каменской ст., Донецк. окр., 27 л., рд. въ сл. Степановкѣ, Ефремово-Степановск. в., т. же у.; — Новочеркасск. О. С. (въ 3 р.), 1 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 7 Іюня 905. | 902 106439 1651 У. | 901 2775 169 М.

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