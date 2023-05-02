Ефремов Павел Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефремов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46729. ЕФРЕМОВЪ, ПАВЕЛЪ АЛЕКСАНдровъ. Каз. хут. Иванкова, Каменской ст., Донецк. окр., 27 л., рд. въ сл. Степановкѣ, Ефремово-Степановск. в., т. же у.; — Новочеркасск. О. С. (въ 3 р.), 1 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 7 Іюня 905. | 902 106439 1651 У. | 901 2775 169 М.
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