Мишин Владимир Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мишин
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 11 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 145
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17267. МИШИН, ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, 21 г. Гр. Козельск. у., Касьяновск. в., д. Дроздовой; — Н. С. Марьинск. отд. Красно-Пресненск. р. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. до 6 м. Исп. 11 янв. 920. | 919 4746 Кража.
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