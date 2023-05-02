Мишин Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМишин Владимир Андреевич

Мишин Владимир Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мишин
Имя
Владимир
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
11 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
17267. МИШИН, ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, 21 г. Гр. Козельск. у., Касьяновск. в., д. Дроздовой; — Н. С. Марьинск. отд. Красно-Пресненск. р. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. до 6 м. Исп. 11 янв. 920. | 919 4746 Кража.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close