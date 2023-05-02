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Фомичев Леонтий Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фомичев
Имя
Леонтий
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
Источник
Скан
Оригинальная запись
140617. ФОМИЧЕВЪ, ЛЕОНТІЙ ЕФИМОВЪ. К. Юрьевск. у., Никульск. в., с. Курчева, 35 л.; — Юрьевск. У. С., Владимір. г. 23 Мая 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 20 Окт. 909.

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