Садков Василий Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Садков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 263
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44836. САДКОВЪ, ВАСИЛІЙ ЯКОВЛЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Грязовецк. у., Семенцевск. в., д. Яскина, 23 л; — Вологод. О. С., 133, 285 и 286¹ У., по отб. наказ. по приг., напеч. въ 903 г. № 45110, арест. отд. 1 м. Исп. 9 Апр. 907. | 906 45110 1455 У. | 902 58051 169 М. | 904 26777 170¹ М.
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