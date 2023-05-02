Айзенштарк Хаим Ерухимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Айзенштарк
- Имя
- Хаим
- Отчество
- Ерухимов
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44736. АЙЗЕНШТАРКЪ, ХАИМЪ ЕРУХИмовъ. Мщ. г. Варшавы, 48 л.; — М. С. 23 уч. г. Варшавы, 173 и 2 п. 174 М., тюр. 1 м. Исп. 2 Іюня 905.
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