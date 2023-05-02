Федоров Семен Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Семен
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 351
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12942. Федоров Семен Петрович, 27 л., Свердловск. окр., Каслинск. р., с. Метлина. Н. С. 6 р. Свердловск. окр. Ст. ст. 1 ч. 157, 176, 194, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 13 апр. 926.
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