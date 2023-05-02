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Ахмет-Оглы Исмаил-Нур

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ахмет-Оглы
Имя
Исмаил-Нур
Дата исполнения приговора
14 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
45020. АХМЕТЪ-ОГЛЫ, ИСМАИЛЪ-НУРЪ. К. Елисаветпольск. у., с. Караджамерлы, 18 л.; — Тифлисск. С. П., 134, 135 и 1 ч. 1454 У., каторж. раб. 6 л. и 8 м. Исп. 14 Іюня 905.

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