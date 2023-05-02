Ахмет-Оглы Исмаил-Нур
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахмет-Оглы
- Имя
- Исмаил-Нур
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45020. АХМЕТЪ-ОГЛЫ, ИСМАИЛЪ-НУРЪ. К. Елисаветпольск. у., с. Караджамерлы, 18 л.; — Тифлисск. С. П., 134, 135 и 1 ч. 1454 У., каторж. раб. 6 л. и 8 м. Исп. 14 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.