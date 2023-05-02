Бородинов Митрофан Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бородинов
- Имя
- Митрофан
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45389. БОРОДИНОВЪ, МИТРОФАНЪ СЕРгѣевъ. К. Ливен. у., в. и с. Никольскаго, 20 л.; — М. С. 4 уч. Черкасск. окр., обл. В. Донск., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 9 Іюня 905.
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