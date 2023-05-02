Чиганов Илларион Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чиганов
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 20 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8023. ЧИГАНОВ, ИЛЛАРИОН ФЕДОРОВИЧ, 19 л., Гр. Бугульминск. у., Тимашевск. в., д. Подл.-Андрики,; Н. С. 3 уч. Бугульминск. у., Грабеж, лиш. св. 1 г., амнистир. согласно пост. особ. Ком. 20 нояб. 919.
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