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Чудин Егор Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чудин
Имя
Егор
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
28 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 364
Источник
Скан
Оригинальная запись
13431. Чудин Егор Николаевич, 21 г., Тульск. г., с. Михайловского. Н. С. Куркинск. р. Тульск. г. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 28 апр. 926.

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