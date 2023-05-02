Альбрехт Владислав Карлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАльбрехт Владислав Карлов

Альбрехт Владислав Карлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Альбрехт
Имя
Владислав
Отчество
Карлов
Дата исполнения приговора
28 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
44833. АЛЬБРЕХТЪ, ВЛАДИСЛАВЪ КАРловъ. К. Новорадом. у., гм. Радиховице, д. Шляхетскій Стобецкъ, 20 л.; — Гм. С. 1 окр. Радинск. у., 13 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 18 Мая, счит. ср. съ 28 Апр. 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close