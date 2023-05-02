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Стрельцов Александр Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Стрельцов
Имя
Александр
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
10 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
29239. СТРЕЛЬЦОВ, АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 20 л. Гр. г. Моршанска; — Н. С. 1 уч. Маршанск. окр. Убийство, лиш. св. 8 л. Исп. 10 июня 920.

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