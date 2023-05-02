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Нефедов Василий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нефедов
Имя
Василий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
27124. НЕФЕДОВ, ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, 19 л. Гр. Пензенск. у., Еметск. в. и с.; — П. С. Покровск. военкомата. Должн. прест., пр. р. ½ г. Исп. 4 окт. 920.

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