Чириков Василий Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чириков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 353
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12250. ЧИРИКОВ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ, 23 л., Рязанск. у., д. Пальное. Н. С. 9 уч. Рязанск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 8/ІІІ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
30.03.1901
28.08.1978