Болтышев Сергей Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Болтышев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13414. БОЛТЫШЕВ, СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 26 л. Гр. Сапожковск. у., Романово-Дарковск. в., с. Коробзино; — Н. С. Сокольническ. р. 1 отд. г. Москвы. Картежн. игра, лиш. св. 2 г. Исп. 26 июля 920.
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