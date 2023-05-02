Ткаченко Захар Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ткаченко
- Имя
- Захар
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139998. ТКАЧЕНКО, ЗАХАРЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Валуйск. у., в. и сл. Урозова, 36 л.; — Острогожск. О. С. 25 Сент. 909, 1 ч. 1651 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 31 Окт. 909.
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