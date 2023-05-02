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Туранина Мария Ильинична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Туранина
Имя
Мария
Отчество
Ильинична
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
29678. ТУРАНИНА, МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА. Гр. Пугачевск. у., Воздвиженск. в., д. Андрюсова; — Р. В. Т. Александровск. ж. д. Мошеннич., лиш. св. 3 г. условно, по амн. от нак. освоб.

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