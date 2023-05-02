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Гаврилов Григорий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаврилов
Имя
Григорий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
08 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
1237. Гаврилов Григорий Николаевич, 32 л., Курганск. окр., Чернавск. р., д. Ярославки. Н. С. 14 р. Курганск. окр. Ст. 140б, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 8/ІѴ—26.

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