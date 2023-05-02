Трейаль Юлиус Генд-Гендриков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трейаль
- Имя
- Юлиус
- Отчество
- Генд-Гендриков
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36115. ТРЕЙАЛЬ, ЮЛІУСЪ (ЮЛІЙ) ГЕНД-Гендриковъ (онъ же Трейеръ, Трейель и Тройаръ). Мщ. г. Юрьева, 32 л.; — Рижск. О. С. (въ 8 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 18 Марта 905. | 902 8424 1655 У. | 92 44310 1647 У. | 95 22262 175 М. | 91 85707 172 М. | 94 22916 1655 У. | 90 18493 169 М. | 92 85743 1483 У.
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