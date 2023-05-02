Булкин Михаил Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Булкин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 19 апрель 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 899. Булкин Михаил Петрович, 17 л., Тверск. г., Весьегонск. у., Телятинск. в., д. Алексино. Н. С. 2 р. г. Рыбинска. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 6 м. П. в. з. с. 19/ІѴ—27.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.