Андреев Алексей Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 184. АНДРЕЕВ, АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 24 л. Гр. Вяземск. у., Шуйск. в., д Вахрамеева; — Н. С. Александровск. уч. г. Москвы. Прожив. по подложн. докум., лиш. св. 1 г. и 4 м. Исп. 8 июня 918.
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