Андреев Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Алексей Павлович

Андреев Алексей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреев
Имя
Алексей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
08 июнь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
184. АНДРЕЕВ, АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 24 л. Гр. Вяземск. у., Шуйск. в., д Вахрамеева; — Н. С. Александровск. уч. г. Москвы. Прожив. по подложн. докум., лиш. св. 1 г. и 4 м. Исп. 8 июня 918.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.