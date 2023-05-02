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Бобылев Степан Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бобылев
Имя
Степан
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
130107. БОБЫЛЕВЪ, СТЕПАНЪ ВАсильевъ. Каз. ст. и п. Степнаго, Троицк. у., 37 л.; — Троицк. У. С. 15 Нояб. 907, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. въ Окт. 909.

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