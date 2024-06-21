Алексеев Федор Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129407. АЛЕКСѢЕВЪ, ФЕДОРЪ алексѣевъ. К. Боровичск. у., Десятопятницк. в., д. Окладневой, 46 л.; — СПБ. Ст. С. М. С. 11 Сент. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 8 Окт. 909.
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