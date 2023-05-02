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Никанорова Дарья Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никанорова
Имя
Дарья
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
28 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
5053. Никанорова Дарья Ивановна, 27 л. Гр. Великолуцк. у., Дроздовск. в., д. Микуленки; — Н. С. 3 отд. Невск. р-на г. Петрограда. Кража, прин. раб. 3 м. Исп. 28 июля 919.

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