Ильичев Семен Дементьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ильичев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Дементьевич
- Дата исполнения приговора
- 08 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15517. ИЛЬИЧЕВ, СЕМЕН ДЕМЕНТЬЕВИЧ, 18 л. Гр. Елатомск. у., Ардабьевск. в., с. Ласина; — Н. С. 1 р. Сасовск. у. Кража, лиш. св. 8 л. Исп. 8 нояб. 920.
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