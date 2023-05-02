Вовченко Иван Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вовченко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47978. ВОВЧЕНКО, ИВАНЪ ФЕДОРОВЪ, 30 л. Сс. -пос. Енисейск. у., Яланск. в., д. Горской, рд. Кіев. г., Черкасск. у., въ м. Сличнѣ;—Краснояр. О. С., 5 Февр. 911, 2 ч. 1655 У. и У. о сс., врем. зав. раб. 3 г. Исп. 12 Марта 911. 908 68651 1 ч. 1655 У. и У. о сс. 905 53219 1657 У. и У. о сс., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 95735. 902 50862 1647 У. и У. о сс. 97 83198 1654 У.
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