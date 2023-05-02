Галиченков Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галиченков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36971. ГАЛИЧЕНКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Ивановъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Алексин. у., Кошкинск. в., д. Тяпкиной, 29 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. О. С., 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 3 Нояб. 908. | 906 10072 169 М. | 95 31250 169 М. | 99 91276 1655 У. | 93 49109 169 М. | 97 41067 1655 У.
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