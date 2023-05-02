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Шельков Федор Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шельков
Имя
Федор
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
08 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 370
Источник
Скан
Оригинальная запись
13642. Шельков Федор Яковлевич, 23 л., Башкирск. АССР, Уфимск. к., Архангельск. в. В. Т. 36 Заб. стр. див. Ст. ст. 11 П. В. П. 180 п. "ж" УК, лиш. св. 6 л. П. в. з. с. 8 апр. 926.

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