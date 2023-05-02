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Буйлов Егор Фомин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буйлов
Имя
Егор
Отчество
Фомин
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
130392. буйловъ, егоръ Фоминъ. К. Бобровск. у., в. и с. Мартына, 35 л.; — Бобровск. У. С. 18 Авг. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 12 Окт 909.

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