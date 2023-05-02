Писаренко Елена Герасимова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Писаренко
- Имя
- Елена
- Отчество
- Герасимова
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 348
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29043. ПИСАРЕНКО, ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА. Каз. с. Плоскаго, Площанск. в., Полтав, у., 22 л., рд. въ с. Приморозкахъ, Велико-Кобелякск. в., Кобелякск. у.; — Полтав. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 22 Дек. 908. | 906 22441 1657 У., по сов. съ приг., напеч. вь 905 49658 169 М. | 905 г. № 82962.
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