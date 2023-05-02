Олин Егор Акимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Олин
- Имя
- Егор
- Отчество
- Акимов
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34235. ОЛИНЪ, ЕГОРЪ АКИМОВЪ. Мщ. г. Барнаула, 38 л., рд. въ Омутинск. в., Ялуторов. у.; — Омск. О. С. (въ 4 р.), 152, 1641, 1654 и 3 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 арест. отд. 3 г. Исп. 8 Янв. 905. | 902 6262 170¹ М. | 97 63666 169 М. | 98 95548 1634¹ У.
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