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Андросик Прокофий Евдокимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андросик
Имя
Прокофий
Отчество
Евдокимов
Дата исполнения приговора
18 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
44892. АНДРОСИКЪ, ПРОКОФІЙ ЕВДОкимовъ (онъ же Андросовъ). К. Бобруйск. у., в. и с. Житина, 18 л.; — У. Чл. О. С., по Бобруйск. у, (во 2 р.), 170¹ и 172 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 18 Мая 905. | 904 56245 169 М.

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