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Бородкин Илларион Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бородкин
Имя
Илларион
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
27 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
Источник
Скан
Оригинальная запись
130271. БОРОДКИНЪ, ИЛЛАРІОНЪ ГАВРИЛОВЪ. К. Барнаульск. у., Кулундинск. в., д. Телеутской, 45 л., рд. Изюмск. у., Петровск. в., въ с. Веревкинѣ; — М. С. 5 уч. Томск. у., 4 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Авг. 909.

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