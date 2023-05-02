Бородкин Илларион Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бородкин
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130271. БОРОДКИНЪ, ИЛЛАРІОНЪ ГАВРИЛОВЪ. К. Барнаульск. у., Кулундинск. в., д. Телеутской, 45 л., рд. Изюмск. у., Петровск. в., въ с. Веревкинѣ; — М. С. 5 уч. Томск. у., 4 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Авг. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.