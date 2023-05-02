Пывин Михаил Нинитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пывин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Нинитин
- Дата исполнения приговора
- 08 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 295
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10920. Пывин Михаил Нинитин, 23 л., Воронежск. у., Подгоренск. о., хутора Удобна. В. Т. 19 стр. корп. Ст. ст. 2 ч. 3, 6 П. В. П., лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 8 авг. 926.
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