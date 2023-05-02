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Кочебарова Аксинья Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочебарова
Имя
Аксинья
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
28 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
25331. КОЧЕБАРОВА, АКСИНЬЯ ПЕТРОВНА, 17 л. Гр. Дмитровск. у. и в., д. Притыкиной; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Мариинск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 28 июля 920.

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