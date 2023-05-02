Архипов Вениамин Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипов Вениамин Андреев

Архипов Вениамин Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Архипов
Имя
Вениамин
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
129638. АРХИПОВЪ, ВЕНІАМИНЪ андреевъ. Мщ. г. Уржума, 43 л.; — Саратов. С. П., 114, 4 п. 134, 135, 150 и 1666 У., тюр. 2 м. Исп. 27 Нояб. 908.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close