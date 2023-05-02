Архипов Вениамин Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Архипов
- Имя
- Вениамин
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129638. АРХИПОВЪ, ВЕНІАМИНЪ андреевъ. Мщ. г. Уржума, 43 л.; — Саратов. С. П., 114, 4 п. 134, 135, 150 и 1666 У., тюр. 2 м. Исп. 27 Нояб. 908.
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