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Желиховский Иван Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Желиховский
Имя
Иван
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
16 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
Источник
Скан
Оригинальная запись
46737. ЖЕЛИХОВСКІЙ, ИВАНЪ АНТОновъ. Мщ. д. Гораекъ, гм. Влощова, Влощов. у., 32 л., рд. въ пос. Влощова, т. же гм. и у.; — Гм. С. 2 окр. Влощов. у., 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 16 Мая 905.

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