Желиховский Иван Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Желиховский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46737. ЖЕЛИХОВСКІЙ, ИВАНЪ АНТОновъ. Мщ. д. Гораекъ, гм. Влощова, Влощов. у., 32 л., рд. въ пос. Влощова, т. же гм. и у.; — Гм. С. 2 окр. Влощов. у., 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 16 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.