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Головинский Павел Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Головинский
Имя
Павел
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
15 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
Источник
Скан
Оригинальная запись
46127. ГОЛОВИНСКІЙ, ПАВЕЛЪ ПЕТРОВЪ. К. Семенов. у., Зиняково-Смольковск. в., д. Гаврилокъ, 41 г.; — М. С. 5 уч. г. Н.-Новгорода, 2 п. 174 М., тюр. 1 м. Исп. 15 Іюня 905.

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