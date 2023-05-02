Головинский Павел Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Головинский
- Имя
- Павел
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46127. ГОЛОВИНСКІЙ, ПАВЕЛЪ ПЕТРОВЪ. К. Семенов. у., Зиняково-Смольковск. в., д. Гаврилокъ, 41 г.; — М. С. 5 уч. г. Н.-Новгорода, 2 п. 174 М., тюр. 1 м. Исп. 15 Іюня 905.
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