Бояринов Иван Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бояринов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45406. БОЯРИНОВЪ, ИВАНЪ ПРОКОФЬЕВЪ. К. Нижне-Ломов. у., в. и с. Кендо-Мельситова, 32 л.; — З. Н. 3 уч. Нижне-Ломов. у., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 16 Іюня 905.
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