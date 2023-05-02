Винничук Степан Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Винничук
- Имя
- Степан
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45756. ВИННИЧУКЪ, СТЕПАНЪ ИГНАТЬевъ. К. Влад.-Волын. у., Пульменск. в., с. Пищъ, 30 л.; — У. Чл. О. С., по 2 уч. Брестск. у., 169 и 1 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 14 Февр. 905.
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